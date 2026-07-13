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01:33, 13 июля 2026Спорт

Назван автор решения об отмене дисквалификации американского футболиста

Назван автор решения об отмене дисквалификации американского футболиста Фалорина Балогуна
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Jamie Squire / Getty Images

Назван автор решения об отмене дисквалификации американского футболиста Фалорина Балогуна. Об этом сообщает The Times.

Им стал глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что он вынес это решение без ведома остальных семнадцати членов комитета.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Форвард должен был пропустить матч с Бельгией. «В соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, дисквалификация на один матч заменяется на испытательный срок в один год», — решили в ФИФА.

Балогун вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

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