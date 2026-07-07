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12:46, 7 июля 2026Спорт

Тренер сборной США сделал заявление о скандале с отменой красной карточки игроку на ЧМ

Тренер США Почеттино заявил, что разочарован реакцией на отмену красной карточки Балогуну
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино сделал заявление о решении Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему команды Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии. Его слова приводит журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Специалист сказал, что разочарован реакцией людей на ситуацию с приостановлением дисквалификации футболисту. «Если Балоган может выступать, потому что дисциплинарный комитет ФИФА это разрешил, то это не проблема», — посчитал он.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Это вызвало недовольство со стороны бельгийской стороны и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Балогун вышел в стартовом составе в матче 1/8 финала чемпионата мира и был заменен на 92-й минуте. Бельгийцы разгромили США со счетом 4:1.

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