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04:59, 7 июля 2026Спорт

США вылетели с ЧМ-2026 после скандала с отменой дисквалификации своего игрока

Сборная Бельгии обыграла США со счетом 4:1 и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сборная Бельгии обыграла США со счетом 4:1 и вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года (ЧМ-2026). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле. В составе сборной Бельгии на 9-ой и 33-ей минутах отличился Шарль Де Кетеларе, а на 57-ой минуте — Ханс Манакен. Точку в матче на 93-ей минуте поставил Ромелу Лукаку. Полузащитник сборной США Малик Тилльман на 31-ой минуте прямым ударом со штрафного забил гол престижа.

Нападающий сборной США Фоларин Балогун, чью дисквалификацию отменила ФИФА, вышел в стартовом составе и был заменен на 92-ой минуте.

В 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с командой Испании, ранее обыгравшей Португалию с Криштиану Роналду в составе. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде, США, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп признался в том, что просил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна.

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