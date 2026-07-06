УЕФА отреагировал на решение ФИФА отменить красную карточку футболисту сборной США

УЕФА раскритиковал решение ФИФА отменить красную карточку футболисту сборной США Балогуну

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить красную карточку нападающему сборной США Фоларину Балогуну перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА раскритиковал решение, подчеркнув, что оно ставит под угрозу целостность игры. Отмечается, что на текущем чемпионате мира уже несколько игроков получили аналогичные наказания, и создание прецедента для Балогуна нарушает принцип равного отношения ко всем участникам турнира.

Европейские функционеры предупреждают, что непрозрачное применение правил «подрывает доверие к соревнованиям и может нанести ущерб репутации футбола в целом». Они назвали решение беспрецедентным, непонятным и неоправданным.

Ранее стало известно, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация может обжаловать решение ФИФА о приостановке дисквалификации Балогуна. В организации были удивлены решением ФИФА.

О допуске Балогуна стало известно 5 июля. Теперь нападающий сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. В прошлом поединке с Боснией и Герцеговиной (2:0) Балогун получил красную карточку за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.