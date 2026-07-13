Выявлена скрытая причина повышенного риска болезни Альцгеймера

Open Medicine: Химическое вещество из автомобильных шин повышает риск болезни Альцгеймера

Химическое вещество, которое образуется при износе автомобильных шин, может повышать риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли китайские ученые, впервые подробно изучившие возможное влияние этого загрязнителя на клетки мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Medicine.

Речь идет о соединении 6PPD-хинон (6PPD-Q). Оно образуется, когда добавка 6PPD, защищающая шины от растрескивания, вступает в реакцию с озоном. Ранее это вещество уже находили в воде, почве и даже в биологических образцах человека, что говорит о постоянном контакте людей с ним. Известно также, что 6PPD-Q способен проникать в мозг животных и вызывать повреждение клеток.

В новой работе исследователи использовали методы машинного обучения, анализ генетических данных и молекулярное моделирование. Они обнаружили пять генов, тесно связанных с болезнью Альцгеймера, и выяснили, что 6PPD-Q способен взаимодействовать сразу с тремя из них. По мнению авторов, это может усиливать окислительный стресс, хроническое воспаление и нарушать связь между нервными клетками — процессы, которые считаются ключевыми в развитии нейродегенеративного заболевания.

При этом ученые подчеркивают, что пока речь идет лишь о компьютерном моделировании и анализе уже существующих данных. Тем не менее авторы считают, что работа впервые показала возможный молекулярный механизм, связывающий загрязнение от автомобильных шин с развитием деменции.

Ранее стало известно, что проблемы с адаптацией к новым правилам могут быть признаком болезни Альцгеймера.