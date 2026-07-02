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13:37, 2 июля 2026Наука и техника

Выявлен ранний признак болезни Альцгеймера

Nat Com: Проблемы с адаптацией к новым правилам могут быть признаком болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alena Lom / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с адаптацией к новым правилам и меняющимся обстоятельствам могут появляться за несколько месяцев до первых нарушений памяти при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Nature Communications.

Исследователи изучили животных с изменениями мозга, характерными для болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что еще до появления нарушений пространственной памяти у них ухудшалась так называемая когнитивная гибкость — способность менять поведение, осваивать новые правила и быстро приспосабливаться к изменившейся ситуации. Например, после изменения условий эксперимента животные продолжали действовать по старой схеме, хотя она уже не приносила результата.

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Дальнейший анализ показал, что эти изменения сопровождались повышенной активностью участков мозга, отвечающих за принятие решений и адаптацию поведения, а также накопление амилоидных бляшек — одного из ключевых признаков болезни Альцгеймера. Когда ученые искусственно снизили чрезмерную активность этих нервных цепей, когнитивная гибкость улучшилась, а накопление амилоида уменьшилось.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных, поэтому полученные результаты еще предстоит подтвердить у людей. Тем не менее они считают, что оценка когнитивной гибкости в будущем может помочь выявлять болезнь Альцгеймера раньше, чем появляются первые проблемы с памятью.

Ранее стало известно, что анемия и дефицит железа повышают риск развития болезни Альцгеймера.

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