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16:20, 30 июня 2026Наука и техника

Определен неожиданный фактор риска развития болезни Альцгеймера

Front Nutr: Анемия и дефицит железа повышают риск развития болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Анемия и дефицит железа могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Альцгеймера и влиять на точность современных анализов крови для ее раннего выявления. К такому выводу пришли авторы научного обзора, который опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные о связи анемии, обмена железа и биомаркеров болезни Альцгеймера. Они выяснили, что у пожилых людей с дефицитом железа и анемией чаще наблюдаются изменения в уровнях белков, связанных с нейродегенерацией, включая p-tau217, GFAP и NfL. Кроме того, предыдущие исследования уже показывали, что такие состояния сопровождаются более высоким риском развития деменции.

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По мнению авторов, при интерпретации анализов крови на болезнь Альцгеймера необходимо учитывать не только сами биомаркеры, но и уровень гемоглобина, запасы железа, функцию почек, наличие воспаления, индекс массы тела и другие особенности здоровья пациента. Это поможет избежать ошибок при оценке риска заболевания.

Ученые подчеркивают, что пока не доказано, что лечение анемии или дефицита железа способно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Однако они считают, что оценка показателей крови и обмена железа может стать важной частью обследования людей с подозрением на деменцию и требует дальнейшего изучения.

Ранее ученые выяснили, что диета с низким воспалительным потенциалом уменьшает риск развития деменции.

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