Раскрыт неожиданный способ защитить мозг от деменции

JAMA: Соблюдение диеты с низким воспалительным потенциалом уменьшает риск деменции

Новое исследование показало, что соблюдение здоровой диеты с низким воспалительным потенциалом может уменьшать риск развития деменции у пожилых людей, даже если у них уже есть биомаркеры болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли шведские ученые, чьи результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 1865 человек старше 60 лет, наблюдавшихся до 15 лет. Участники придерживались различных моделей питания: альтернативной средиземноморской диеты (AMED), индекса альтернативного здорового питания (AHEI) и диеты с низким воспалительным индексом (rEDII). Результаты показали, что только диета с низким воспалительным потенциалом последовательно снижала риск деменции у людей с повышенными уровнями биомаркеров — фосфорилированного тау (p-tau217), нейрофиламентного легкого цепного белка (NFL) и глиального фибриллярного кислого белка (GFAP).

Каждое повышение соответствия этой диете на 1 стандартное отклонение было связано с уменьшением вероятности развития деменции на 21–29 процентов, даже среди участников с высоким биологическим риском. В то время как AMED и AHEI приносили пользу главным образом людям с низким уровнем биомаркеров, rEDII показал устойчивый эффект именно у группы с повышенным риском.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования подтверждают важность целенаправленных диетических стратегий для профилактики деменции. Они могут быть полезны не только для общей популяции, но и для людей с уже существующими неврологическими рисками.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта.