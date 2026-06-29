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00:30, 29 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный способ защитить мозг от деменции

JAMA: Соблюдение диеты с низким воспалительным потенциалом уменьшает риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование показало, что соблюдение здоровой диеты с низким воспалительным потенциалом может уменьшать риск развития деменции у пожилых людей, даже если у них уже есть биомаркеры болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли шведские ученые, чьи результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В исследовании приняли участие 1865 человек старше 60 лет, наблюдавшихся до 15 лет. Участники придерживались различных моделей питания: альтернативной средиземноморской диеты (AMED), индекса альтернативного здорового питания (AHEI) и диеты с низким воспалительным индексом (rEDII). Результаты показали, что только диета с низким воспалительным потенциалом последовательно снижала риск деменции у людей с повышенными уровнями биомаркеров — фосфорилированного тау (p-tau217), нейрофиламентного легкого цепного белка (NFL) и глиального фибриллярного кислого белка (GFAP).

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Каждое повышение соответствия этой диете на 1 стандартное отклонение было связано с уменьшением вероятности развития деменции на 21–29 процентов, даже среди участников с высоким биологическим риском. В то время как AMED и AHEI приносили пользу главным образом людям с низким уровнем биомаркеров, rEDII показал устойчивый эффект именно у группы с повышенным риском.

Авторы подчеркивают, что результаты исследования подтверждают важность целенаправленных диетических стратегий для профилактики деменции. Они могут быть полезны не только для общей популяции, но и для людей с уже существующими неврологическими рисками.

Ранее ученые выяснили, что низкий уровень витамина B12 повышает риск развития деменции и инсульта.

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