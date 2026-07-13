CNN: США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана, летевшие в сторону Ормуза

Американские военные перехватили и уничтожили иранский дрон и крылатую ракету, запущенные в сторону Ормузского пролива. Об этом телеканалу CNN заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Тим Хокинс.

По его словам, Корпус стражей исламской революции (КСИР) около часа назад открыл огонь в направлении фарватера, используемого коммерческими судами. В ответ на это американские силы успешно поразили оба средства поражения — крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат.

Ранее, 12 июля, Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) заявило о готовности самостоятельно обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе вопреки заявлению Ирана о его закрытии.