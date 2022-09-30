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Блинкен заявил о проработке шагов на случай применения ядерного оружия Россией

Блинкен: США прорабатывают шаги на случай применения ядерного оружия Россией

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия», — рассказал Блинкен. При этом пока США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому, добавил дипломат.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предостерег страны, которые, по его мнению, шантажируют Москву ядерным оружием. В этой связи ряд политиков и экспертов на Западе заговорили о возможных планах Кремля по его применению. Впрочем, официальная Москва это отрицает. Сам Путин позднее напомнил, что прецедент использования ядерного оружия без видимых причин создали именно США.

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Виктория Кондратьева
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