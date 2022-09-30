Блинкен заявил о проработке шагов на случай применения ядерного оружия Россией

Блинкен: США прорабатывают шаги на случай применения ядерного оружия Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом прорабатывает шаги на тот случай, если Россия применит ядерное оружие. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы относимся к данным заявлениям очень серьезно. Мы внимательно отслеживаем, предпринимает ли Россия какие-то шаги, позволяющие предположить, что она помышляет о возможности применения ядерного оружия», — рассказал Блинкен. При этом пока США не видят, чтобы Россия всерьез готовилась к этому, добавил дипломат.

21 сентября президент России Владимир Путин в ходе телеобращения предостерег страны, которые, по его мнению, шантажируют Москву ядерным оружием. В этой связи ряд политиков и экспертов на Западе заговорили о возможных планах Кремля по его применению. Впрочем, официальная Москва это отрицает. Сам Путин позднее напомнил, что прецедент использования ядерного оружия без видимых причин создали именно США.