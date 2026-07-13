Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 13 июля 2026Мир

The Times рассказала о подготовке Финляндии к войне с Россией

The Times: Под Хельсинки открыты 5,5 тыс. убежищ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Под Хельсинки открыты 5,5 тысячи объектов, которые могут быть использованы в качестве бомбоубежищ, их вместимость оценивается в один миллион человек. О подготовке Финляндии к войне с Россией рассказала британская газета The Times.

Отмечается, что эти объекты функционируют как бассейны, сауны, спортивные залы, детские площадки, скейт-парки и концертные залы. При этом они находятся под землей, а также оснащены взрывозащитными дверьми и автономными источниками энергоснабжения. Подчеркивается, что переоборудование комплексов из гражданских в убежище займет менее суток.

«Чиновники и политики со всего мира посещают Хельсинки, чтобы узнать больше о его обширном подземном лабиринте, в том числе представители британского Министерства обороны и (украинский лидер Владимир) Зеленский», — говорится в статье.

Ранее аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндия находится под угрозой войны с Россией из-за размещения войск НАТО на территории Лапландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в Москву. Что известно о пострадавших и повторной попытке налета вражеских БПЛА?
    The Times рассказала о подготовке Финляндии к войне с Россией
    В России раскрыли причину глубокого кризиса в ОБСЕ
    В сети удивились фигуре знаменитой порноактрисы в бикини на фото папарацци
    Женщинам перечислили симптомы аллергии на сперму
    В офисе сенатора Грэма уточнили причину его смерти
    Стало известно о реакции ФБР на смерть Грэма
    В Росавиации рассказали о зарплатах бортпроводников
    Порнозвезда раскрыла самые безумные запросы поклонников
    Обнаружен простой способ улучшить сон без лекарств
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok