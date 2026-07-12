Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) рейсовый автобус «Стаханов — Москва». Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
В автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, известно о двух пострадавших женщинах, их оперативно госпитализировали. Остальных людей эвакуировали в безопасные места.
Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки
На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале Леонида Пасечника, на кузове автобуса видны многочисленные вмятины, разбиты стекла и повреждены колеса.
ВСУ не в первый раз атакуют автобусы с мирными жителями
Украина 12 июля также совершила атаку на автобус с людьми в Донецкой Народной Республике (ДНР). Транспорт следовал по маршруту Новый Свет — Донецк, а на автодороге в Старобешевском муниципальном округе попал под удар ВСУ.
Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 годов рождения, мужчина 2000 года рождения. Кроме того, пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, а также еще четверо мужчин.
Еще днем ранее, 11 июля, в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены гражданские автобусы в Запорожской области.
К счастью, пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было
А в селе Никольское Белгородской области 8 июля в результате атаки со стороны киевского режима по пассажирскому автобусу множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота получил мужчина.
До этого, 6 июля, также в Белгородской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, где среди пострадавших оказались трое детей.
Годовалый ребенок находится в тяжелом состоянии — у девочки диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Еще один пострадавший, 10-летний мальчик, получил минно-взрывную травму и повреждение структур уха.
Кроме того, пострадали еще и пятеро взрослых, а также два человека погибли.
Одной из самых серьезных атак ВСУ на транспорт с мирными гражданами стал удар дронами по автобусу с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.
ВСУ открыли охоту за автобусами с гражданскими, считают в МИД
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о том, что ВСУ начали сознательно охотиться на рейсовые и пассажирские автобусы, пытаясь усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.
По словам Захаровой, режим украинского президента Владимира Зеленского это делает специально, чтобы продемонстрировать западным кураторам «эффективность» применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине.
А, по сути, переложить на них [западные страны] ответственность за свои преступления. Ведь все, кто оказывает помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны
Ранее ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Тульской области.