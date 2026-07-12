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00:53, 13 июля 2026Россия

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Москву. Что известно о пострадавших и повторной попытке налета вражеских БПЛА?

ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва» в ЛНР, есть пострадавшие
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Леонид Пасечник / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) рейсовый автобус «Стаханов — Москва». Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В автобусе находились 13 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, известно о двух пострадавших женщинах, их оперативно госпитализировали. Остальных людей эвакуировали в безопасные места.

Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки

Леонид ПасечникГлава Луганской Народной Республики (ЛНР)

На кадрах, опубликованных в официальном Telegram-канале Леонида Пасечника, на кузове автобуса видны многочисленные вмятины, разбиты стекла и повреждены колеса.

ВСУ не в первый раз атакуют автобусы с мирными жителями

Украина 12 июля также совершила атаку на автобус с людьми в Донецкой Народной Республике (ДНР). Транспорт следовал по маршруту Новый Свет — Донецк, а на автодороге в Старобешевском муниципальном округе попал под удар ВСУ.

Ранения средней степени тяжести получили женщины 1959 и 1954 годов рождения, мужчина 2000 года рождения. Кроме того, пострадали женщины 1989 и 1968 годов рождения, а также еще четверо мужчин.

Еще днем ранее, 11 июля, в результате атаки со стороны ВСУ были повреждены гражданские автобусы в Запорожской области.

К счастью, пострадавших нет — в момент атаки в зоне поражения людей не было

Евгений БалицкийГубернатор Запорожской области

А в селе Никольское Белгородской области 8 июля в результате атаки со стороны киевского режима по пассажирскому автобусу множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота получил мужчина.

До этого, 6 июля, также в Белгородской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, где среди пострадавших оказались трое детей.

Годовалый ребенок находится в тяжелом состоянии — у девочки диагностировали множественные осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Еще один пострадавший, 10-летний мальчик, получил минно-взрывную травму и повреждение структур уха.

Кроме того, пострадали еще и пятеро взрослых, а также два человека погибли.

Одной из самых серьезных атак ВСУ на транспорт с мирными гражданами стал удар дронами по автобусу с детьми в Брянской области. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. В автобусе в момент атаки находились 44 человека, среди них 28 детей. Одна женщина не выжила, еще восемь человек, включая шесть детей, пострадали.

ВСУ открыли охоту за автобусами с гражданскими, считают в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о том, что ВСУ начали сознательно охотиться на рейсовые и пассажирские автобусы, пытаясь усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

По словам Захаровой, режим украинского президента Владимира Зеленского это делает специально, чтобы продемонстрировать западным кураторам «эффективность» применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине.

А, по сути, переложить на них [западные страны] ответственность за свои преступления. Ведь все, кто оказывает помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по многоквартирному дому в Тульской области.

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