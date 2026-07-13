Мужчина поджег гараж соседа собственным пенисом

В США арестовали мужчину, который поджег гараж соседа с помощью собственного пениса. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 6 мая в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. 36-летний Кристофер Педен обратился в полицию и заявил, что его ударили ножом в промежность. Однако позже на допросе он признался, что отрезал себе гениталии, а потом облил их бензином и поджег в гараже соседа.

Какие повреждения получил гараж, не уточняется. Педену оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в тюрьме. Его обвинили в поджоге.

На месте преступления следователи обнаружили канистру из-под бензина, четыре зажигалки и кухонный нож. Был ли найден пенис Педена, не уточняется. Мужчина предстанет перед судом в середине июля.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрезал себе половые органы. Он использовал их в качестве подношения божеству в храме.