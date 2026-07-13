Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 13 июля 2026Из жизни

Мужчина поджег гараж соседа собственным пенисом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Fort Wayne Police Department

В США арестовали мужчину, который поджег гараж соседа с помощью собственного пениса. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 6 мая в городе Форт-Уэйн, штат Индиана. 36-летний Кристофер Педен обратился в полицию и заявил, что его ударили ножом в промежность. Однако позже на допросе он признался, что отрезал себе гениталии, а потом облил их бензином и поджег в гараже соседа.

Материалы по теме:
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Он даже ни с кем не спал» Владелец OnlyFans умер в 43 года. Уроженец Одессы изменил секс-индустрию и стал богатейшим порномагнатом
«Он даже ни с кем не спал»Владелец OnlyFans умер в 43 года. Уроженец Одессы изменил секс-индустрию и стал богатейшим порномагнатом
25 марта 2026
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023

Какие повреждения получил гараж, не уточняется. Педену оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в тюрьме. Его обвинили в поджоге.

На месте преступления следователи обнаружили канистру из-под бензина, четыре зажигалки и кухонный нож. Был ли найден пенис Педена, не уточняется. Мужчина предстанет перед судом в середине июля.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина отрезал себе половые органы. Он использовал их в качестве подношения божеству в храме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в Москву. Что известно о пострадавших и повторной попытке налета вражеских БПЛА?
    Мошенники придумали способ обмана родных пропавших без вести участников СВО
    Постпред России предупредил о последствиях ударов по АЭС «Бушер»
    Мужчина поджег гараж соседа собственным пенисом
    Выявлена скрытая причина повышенного риска болезни Альцгеймера
    Появились подробности о диалоге ЕС с Россией по Украине
    Число уничтоженных за неделю над Россией украинских БПЛА подсчитали
    США сбили крылатую ракету и беспилотник Ирана
    Назван автор решения об отмене дисквалификации американского футболиста
    The Times рассказала о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok