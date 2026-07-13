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02:25, 13 июля 2026Мир

Постпред России предупредил о последствиях ударов по АЭС «Бушер»

Ульянов напомнил о разрушительных последствиях ударов по АЭС «Бушер»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Удары по расположенной в Иране атомной электростанции (АЭС) «Бушер» могут привести к катастрофическим последствиям для стран Персидского залива. Об этом предупредил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети X.

«Любая атака на ядерный объект является преступлением и грубым нарушением международного права. Удары по АЭС “Бушер” могут иметь катастрофические последствия для государств Персидского залива. Их необходимо остановить», — предупредил Ульянов.

Ранее заместитель губернатора провинции Бушер Эсхан Джаханиан сообщил, что США нанесли удар по районам в Иране, располагающимся поблизости от АЭС «Бушер». По словам представителя местных властей, американский снаряд поразил несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности АЭС.

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