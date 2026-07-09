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14:18, 9 июля 2026Мир

США нанесли удар недалеко от АЭС «Бушер» в Иране

Al Alam: США нанесли удар по районам в Иране, располагающимся поблизости от АЭС «Бушер»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: IRNA / Mohammad Babaie / Reuters

США нанесли удар по районам в Иране, располагающимся поблизости от атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Бушер Эсхан Джаханиан, передает иранский телеканал Al Alam.

По словам представителя местных властей, американский снаряд поразил несколько объектов в провинции Бушер, включая окрестности АЭС.

Ранее американские военные нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан, который связывает Иран с Россией и Китаем.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

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