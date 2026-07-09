США атаковали связывающий Иран и Россию мост

Fars: США нанесли удар по железнодорожному мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

США атаковали ракетами железнодорожный мост, который связывает Иран с Россией и Китаем. Об этом сообщает Fars.

«США нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан, являющемся стратегическим участком железнодорожного коридора Китай-Туркменистан-Иран, расположенному в районе города Аккала. Этот маршрут использовался Россией для транспортировки грузов с прошлого года, а после морской блокады объем перевозок китайских поездов увеличился в три раза», — передает агентство.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует после атак стран друг на друга.