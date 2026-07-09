Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:30, 9 июля 2026Мир

США атаковали связывающий Иран и Россию мост

Fars: США нанесли удар по железнодорожному мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu via Getty Images

США атаковали ракетами железнодорожный мост, который связывает Иран с Россией и Китаем. Об этом сообщает Fars.

«США нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан, являющемся стратегическим участком железнодорожного коридора Китай-Туркменистан-Иран, расположенному в районе города Аккала. Этот маршрут использовался Россией для транспортировки грузов с прошлого года, а после морской блокады объем перевозок китайских поездов увеличился в три раза», — передает агентство.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня США с Ираном больше не действует после атак стран друг на друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    В офисе Зеленского прокомментировали беспорядки во Львове

    Известная в России 23-летняя блогерша выйдет замуж

    Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

    Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

    Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

    Россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров

    США атаковали связывающий Иран и Россию мост

    Добыче нефти в странах Персидского залива предсказали спад

    «Роскосмоc» утвердит план космических съемок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok