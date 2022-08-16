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Шойгу ответил на сообщения о планах России применить ядерное оружие

Шойгу назвал абсурдными заявления о возможном применении ядерного и химоружия на Украине

Фото: РИА Новости

Все вбросы якобы о планах России применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на соответствующие обвинения, передает РИА Новости.

По его словам, информация о готовящемся использовании тактического ядерного и химического оружия в ходе спецоперации на Украине распространяется в средствах массовой информации. Шойгу подчеркнул, что у России нет необходимости применении этих мер.

Министр обороны объяснил, что главное назначение российского ядерного вооружения заключается в сдерживании ядерного нападения. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — сообщил он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться. При этом глава государства подчеркнул, что Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

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Константин Лысяков
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