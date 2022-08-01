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Путин призвал не допускать развязывания ядерной войны

Президент Путин призвал не допускать развязывания ядерной войны

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Ядерная война никогда не должна быть развязана. Об этом во время конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», — сказал глава государства.

Он добавил, что в ядерной войне не может быть победителей, в связи с чем она никогда не должна начаться. При этом, подчеркнул Путин, Россия выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

Ранее депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил, что в случае присоединения Херсонской и Запорожской областей к России по результатам референдумов на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания.

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Никита Абрамов
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