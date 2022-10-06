Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол рассказал о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерном оружием России

Посол Антонов заявил о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерным оружием России

Фото: Unsplash

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что Соединенные Штаты и НАТО обладают нездоровым страхом перед фактом наличия у Москвы ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял. И мы живем все эти десятилетия с момента появления ядерного оружия и у американцев, и у французов, и у британцев, и у нас, именно понимая то, что победителей в ядерной войне быть не может, и [то, что] война ядерная [может] начаться, представить это себе просто невозможно», — рассказал дипломат.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
«Ядерное оружие не решит наши проблемы» Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
«Ядерное оружие не решит наши проблемы»Чем грозит миру новая гонка вооружений и какой будет война будущего?
Сегодня

Антонов отметил, что все больше убеждается в «вовлеченности США в военные действия киевского режима». Он отметил, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского работает множество чиновников, «которые говорят блестяще на английском языке, и мы можем с вами уже это понять и распознать, какой у них говор, какой у них акцент». «А акцент у них американский и британский», — отметил он.

Ранее Антонов заявил о нежелании США вступить в диалог с Россией. По его словам, сейчас «заморожены все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта, заканчивая проблематикой стратегической стабильности»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США указали на заказчиков убийства Дарьи Дугиной
Букингемский дворец назвал спекуляцией сообщения о дате коронации Карла III
Посол рассказал о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерном оружием России
Брат королевы Елизаветы II избавится от роскошного поместья
В России призвали определить критерии для частичной мобилизации
Автомобиль с вице-президентом США врезался в бордюр в центре Вашингтона
Экономист раскрыл планы США привести мир к дефолтам и банкротствам
Мобилизованным россиянам объяснили правила уплаты налогов
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Российский посол посетит Бута в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.