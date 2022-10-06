Посол рассказал о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерном оружием России

Посол Антонов заявил о нездоровом страхе США и НАТО перед ядерным оружием России

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что Соединенные Штаты и НАТО обладают нездоровым страхом перед фактом наличия у Москвы ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял. И мы живем все эти десятилетия с момента появления ядерного оружия и у американцев, и у французов, и у британцев, и у нас, именно понимая то, что победителей в ядерной войне быть не может, и [то, что] война ядерная [может] начаться, представить это себе просто невозможно», — рассказал дипломат.

Антонов отметил, что все больше убеждается в «вовлеченности США в военные действия киевского режима». Он отметил, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского работает множество чиновников, «которые говорят блестяще на английском языке, и мы можем с вами уже это понять и распознать, какой у них говор, какой у них акцент». «А акцент у них американский и британский», — отметил он.

Ранее Антонов заявил о нежелании США вступить в диалог с Россией. По его словам, сейчас «заморожены все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта, заканчивая проблематикой стратегической стабильности»