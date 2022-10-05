Посол заявил о нежелании США вступить в диалог с Россией

Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия обрела статус противника для Вашингтона

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва стала противником для Вашингтона. По его словам, никто в США не настроен на диалог, передает РИА Новости.

«Задача [США]— истощить нашу страну, поставить на колени, заставить выполнять предписания Запада, не дать нам возможности говорить с другими государствами на равных», — подчеркнул он.

Антонов подчеркнул, что на данный момент «заморожены все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта, заканчивая проблематикой стратегической стабильности». Он также отметил нежелание США вступить в диалог с Россией.

«Конечно, горько, что в Вашингтоне никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений. Россия здесь однозначно обрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать», — подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что «сейчас сохранялись лишь крохи того богатого наследия, которое мы получили от наших предшественников».

«Здесь можно назвать космос... минимальным остается объем взаимодействия в области нераспространения оружия массового уничтожения, следует упомянуть, разумеется, так называемый деконфликтинг в Сирии, где наши военные контактируют по ситуации на земле, чтобы не допустить непреднамеренных столкновений», — заключил Антонов.