Посол России заявил о потере США влияния в мире

Посол России в Вашингтоне Антонов заявил о потере США влияния в мире

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США сегодня теряют влияние в мире, и эта тенденция будет только нарастать. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Для большинства политиков сегодня очевидно, что Америка теряет свое влияние, ее теснят новые центры силы. Важно, что эта тенденция будет продолжаться и нарастать», — сказал российский посол.

Ранее Антонов заявил, что стратегия США по накачке Украины тяжелым вооружением закрепит за Вашингтоном статус участника конфликта. Посольство воспринимает поставки как непосредственную угрозу стратегическим интересам России, указал он.