Посол России назвал США участником конфликта из-за «накачки» Киева оружием

Посол Антонов назвал США участником конфликта из-за поставок Киеву тяжелого вооружения

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя сообщения о новом «пакете» военной помощи Киеву, заявил, что стратегия США по накачке Украины тяжелым вооружением закрепит за Вашингтоном статус участника конфликта. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — отметил дипломат.

По словам Антонова, посольство воспринимает поставки как «непосредственную угрозу» стратегическим интересам России, которые усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.

Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов также предупредил, что поставки США вооружений Киеву приближает ситуацию к «опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

28 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.