Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Белый дом подтвердил выделение военной помощи Украине на миллиард долларов

Белый дом подтвердил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

Ранее CNBC писало, что запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, Запад не сможет восполнить их в краткие сроки. Научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил, что на восстановление довоенных запасов вооружений уйдут месяцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
США пообещали продолжить вооружать Тайвань
Макрон призвал Норвегию увеличить экспорт нефти
ЕC запретит импорт стальной продукции из России
В КХЛ ответили на призыв США и Канады к играющим в России хоккеистам
Синоптики спрогнозировали снег в Москве к середине октября
Байден пытался найти на конференции умершую в августе конгрессвумен
Пентагон заявил об «абсолютной непричастности» к инциденту на «Северном потоке»
Германия заявила о серьезных последствиях инцидента на «Северном потоке»
В Грузии призвали лидеров стран отказаться от посещения Абхазии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.