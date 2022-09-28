Белый дом подтвердил выделение военной помощи Украине на миллиард долларов

Белый дом подтвердил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $1,1 млрд

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

Ранее CNBC писало, что запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, Запад не сможет восполнить их в краткие сроки. Научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош заявил, что на восстановление довоенных запасов вооружений уйдут месяцы.

