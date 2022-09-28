В США заявили об оскудевших военных запасах из-за Украины

CNBC: у США и ЕС заканчивается вооружение для военной помощи Украине

Запасы вооружений и боеприпасов, которые США и ЕС предоставляли Украине в качестве военной помощи, стремительно заканчиваются, Запад не сможет восполнить их в краткие сроки. Об оскудевших западных складах сообщает CNBC.

«Военные запасы большинства европейских стран-членов НАТО были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы предоставляли много вооружения украинцам», — заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя невозможность новых поставок в ближайшее время.

Старший научный сотрудник Университета национальной обороны США Дейв Дес Рош выразил мнение, что на восстановление довоенных запасов вооружений уйдут долгие месяцы, что существенно повлияет на возможность снабжения украинской армии со стороны их западных коллег.

Отдельной проблемой для западных стран стало то, что некоторые номенклатуры вооружений, которые требует Киев, более не производится, и поэтому для восстановления их выпуска необходимы дефицитные высококвалифицированные кадры.

Ранее МИД Украины обратился к ЕС, НАТО и странам «Группы семи» (G7) с просьбой увеличить военную помощь в связи с завершением референдумов о присоединении к России, проведенными в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР) и в Херсонской и Запорожской областях.