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Украина попросила об увеличении международной военной помощи

В МИД Украины попросили ЕС, НАТО и страны G7 об увеличении военной помощи

Фото: Mauricio Campino / Reuters

В связи с референдумами о присоединении к России, проведенными в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР) и в Херсонской и Запорожской областях Украина попросила иностранные государства увеличить военную помощь. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел республики, опубликованном на сайте ведомства.

В украинском МИД осудили действия российской стороны и сообщили, что прошедшие голосования «не имеют ничего общего с волеизъявлением и не несут никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины».

В ведомстве призвали Европейский союз (ЕС), НАТО и страны «Группы семи» (G7) ввести новые жесткие санкции против России и увеличить военную поддержку Киева, в частности передать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, а также средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее стало известно, что на Украине приступили к розыску граждан, участвовавших в организации референдумов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

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Алевтина Запольская
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