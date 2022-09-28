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На Украине заявили о розыске организаторов референдумов

МИД Украины сообщил о розыске организаторов референдумов о присоединении регионов к России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

МИД Украины сообщил, что в стране приступили к розыску граждан, участвовавших в организации референдумов о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все граждане Украины, которые приняли участие в организации этого действа (...), понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности», — заявили в МИД.

Ранее в республике пригрозили лишением свободы до пяти лет участвующим в референдумах.

Голосование прошло с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

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Кристина Есикова
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