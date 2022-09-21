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На Украине пригрозили лишением свободы до 5 лет за участие в референдумах

Вице-премьер Украины Верещук пригрозила тюремным сроком до 5 лет за участие в референдумах
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Pixabay

Украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук пригрозила, что участвующим в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом пишет ТАСС.

«Такие действия могут подпадать под часть 1 статью 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"», — сказала она.

При этом, по ее словам, организаторам плебисцитов грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель рассказал, что организация отказывается признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

Референдумы о присоединении к России пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Марина Совина
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