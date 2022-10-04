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МИД России назвал условие для военного столкновения с НАТО

МИД России: поставки США вооружений Киеву приближают к военному столкновению России и НАТО

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов предупредил, что поставки США вооружений Киеву приближают ситуацию к прямому военному столкновению России и НАТО. Об этом сообщат ТАСС.

По его словам, США накачивают Украину вооружением, предоставляют ей развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте.

Воронцов отметил, что данная тактика не только затягивает конфликт и ведет к новым жертвам, «но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО».

Ранее портал отслеживания авиаперелетов Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме Жешув недалеко от Украины. Так, 29 сентября в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, по сведениям из открытых источников, помимо прочего выполняет перевозки по заказу Минобороны США.

Марина Совина
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