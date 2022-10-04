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На границе с Украиной заметили массовый поток самолетов НАТО

Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме Жешув недалеко от Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yara Nardi / Reuters

На польском аэродроме Жешув, находящемся недалеко от украинских границ, зафиксирован массовый поток самолетов НАТО. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, воздушные суда альянса неоднократно были замечены в указанной зоне. Так, 29 сентября в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, по сведениям из открытых источников, помимо прочего выполняет перевозки по заказу Минобороны США.

На следующий день, 30 сентября, в районе аэродрома с включенным транспондером также двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС — он направился в сторону Кракова. В тот день с аэродрома во французский Марсель осуществил вылет зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo.

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1 октября с Жешува в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине — данный тип воздушного судна проектировался в первую очередь для предоставления экстренной медицинской помощи за пределами больницы.

Спустя сутки, 2 октября, на польский аэродром с крупнейшей авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker, которая используется Министерством обороны королевства для транспортировки грузов и персонала. Кроме того, на аэродроме был зафиксирован Boeing 767, прилетевший из ирландского аэропорта Шеннон, которым имеет право пользоваться правительство США и который оно неоднократно применяло в качестве промежуточного пункта в военных целях.

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Наконец, в тот же день в Польшу с испано-американской военно-морской базы Рота прибыл военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules, который помимо прочего может использоваться для перевозки различной тяжелой техники.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, также участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий. 30 сентября американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения был зафиксирован недалеко Калининграда.

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Варвара Кошечкина
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