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Американского «часового» заметили у границ России

Flightradar зафиксировал Boeing E-3A Sentry НАТО в районе Калининградской области

Фото: U.S. Air Force photo / Wikimedia

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения зафиксирован в приграничной территории России в районе Калининградской области. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, Boeing E-3A Sentry («Часовой») НАТО с позывным NATO 02, зарегистрированный в Люксембурге, в пятницу, 30 сентября, вылетел с авиабазы в немецком городе Гайленкирхен и долгое время двигался с выключенным транспондером.

Позднее судно вновь стало заметно в небе над Польшей, и с 13:30 по московскому времени оно начало кружить всего примерно в 180 километрах от российской границы в районе анклава. На момент публикации заметки Boeing продолжает двигаться по той же траектории.

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Недалеко от него, ближе к польско-белорусской границе, также работает оснащенный радиолокационной установкой американский самолет Gulfstream G550 AEW с позывным PERSE 71, стоящий на вооружении ВВС Италии — он находится в указанной зоне с 13:00 по московскому времени.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее. 29 сентября стратегический разведывательный Boeing RC-135W River Joint с позывным JAKE 11 приблизился к российским границам со стороны польского Гданьска, после чего начал нарезать круги вокруг анклава в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над Балтийским морем.

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Варвара Кошечкина
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