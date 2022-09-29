Американский самолет-разведчик начал нарезать круги в небе над Калининградом

Flightradar зафиксировал американский Boeing RC-135W в небе у границ России

Самолет-разведчик ВВС США зафиксирован в небе над приграничной территорией России в районе Калининграда. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, стратегический разведывательный Boeing RC-135W River Joint с позывным JAKE 11 в четверг, 29 сентября, вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, примерно в 11:30 приблизился к российским границам со стороны польского Гданьска, после чего начал нарезать круги вокруг анклава в воздушном пространстве Польши и Литвы, а также над Балтийским морем.

На момент публикации заметки воздушное судно продолжает движение по той же траектории.

Полеты Boeing RC-135W неоднократно фиксировали и ранее: еще до начала украинского конфликта, начиная с декабря прошлого года, самолет выполнял разведывательную работу в юго-восточной части Украины и у границ России, а также наблюдал за активностью в Крыму и Черном море.

28 сентября стало известно, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.