Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии

Flightradar зафиксировал вертолет ВВС США в 250 км от места аварии на «Северном потоке»

Фото: MC2 Jason Behnke / Wikimedia

Вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, многоцелевой Sikorsky MH-60R Strike Hawk на протяжении девяти часов — с 19:30 мск воскресенья, 25 сентября, до 04:30 мск понедельника, 26 сентября, — кружил над акваторией Балтийского моря примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм, недалеко от которого были зафиксированы утечки газа.

Известно, что воздушное судно оборудовано для выполнения ряда задач, в том числе борьбы с надводными и подводными целями, поддержки морской артиллерии, наблюдения и ретрансляции связи. Он используется для интенсивных боевых действий на побережье и операций на открытой воде.

Материалы по теме:
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта 2022
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

27 сентября сообщалось, что вертолеты ВВС США и ранее проводили вылеты в районе аварии на «Северном потоке». Воздушные суда той же модели летали над непосредственным районом утечек в начале и середине сентября.

Резкое падение давления на нитках «Северного потока», а затем их серьезные повреждения на трех участках были зафиксированы 26 сентября. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода будут более непригодны для использования, и их закроют навсегда.

Позднее в Кремле рассказали об убытках России на фоне случившегося, а официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена объяснить роль Вашингтона в авариях — в феврале текущего года американский лидер угрожал «покончить с "Северным потоком"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Супруги загрязнили популярное место отдыха ради веселья и были унижены в сети
Названы самые модные джинсы на осень
Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции
МИД Латвии призвал граждан немедленно покинуть Россию
Вирусолог назвал самый редкий симптом последних штаммов коронавируса
Невеста приехала на свадьбу в полицейском фургоне и удивила жениха
США допустили введение пошлин на одну категорию товаров из России
Федерация хоккея Канады призвала своих хоккеистов срочно уехать из России
Звезда «Уральских пельменей» рассказал о знакомстве с Моисеевым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.