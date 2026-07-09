Студентка укусила директора колледжа за пенис

В Индии студентка укусила директора колледжа, который пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает IND Today.

По словам 19-летней девушки, директор частного колледжа в Колапуре, штат Телангана, попытался надругаться над ней поздно вечером в одном из помещений колледжа. Она оказала сопротивление и укусила его за половой орган. После этого ей удалось вырваться и сбежать.

Студентка обратилась в полицию и сообщила правоохранителям, что это была уже вторая попытка мужчины изнасиловать ее. Она объяснила, что не сообщала о первом инциденте, так как ее дипломы об образовании хранились в колледже, и она опасалась, что заявление повлияет на ее академическое будущее.

Полиция уже зарегистрировала дело, сейчас следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Они также изъяли записи с камер наблюдения на кампусе. Дальнейшие меры будут приняты по результатам расследования.

Ранее в индийской деревне Ханаши мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и в итоге расправился с ней. Муж и его семья требовала у женщины дополнительного приданого. Помимо этого, он унижал и оскорблял жену из-за ее веса, утверждая, что она «слишком толстая» и не способна зачать и выносить ребенка.

