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Из жизни
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00:34, 9 июля 2026Из жизни

Студентка укусила директора колледжа за пенис

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ishant Chauhan / Hindustan Times via Getty Images

В Индии студентка укусила директора колледжа, который пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает IND Today.

По словам 19-летней девушки, директор частного колледжа в Колапуре, штат Телангана, попытался надругаться над ней поздно вечером в одном из помещений колледжа. Она оказала сопротивление и укусила его за половой орган. После этого ей удалось вырваться и сбежать.

Студентка обратилась в полицию и сообщила правоохранителям, что это была уже вторая попытка мужчины изнасиловать ее. Она объяснила, что не сообщала о первом инциденте, так как ее дипломы об образовании хранились в колледже, и она опасалась, что заявление повлияет на ее академическое будущее.

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Полиция уже зарегистрировала дело, сейчас следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Они также изъяли записи с камер наблюдения на кампусе. Дальнейшие меры будут приняты по результатам расследования.

Ранее в индийской деревне Ханаши мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и в итоге расправился с ней. Муж и его семья требовала у женщины дополнительного приданого. Помимо этого, он унижал и оскорблял жену из-за ее веса, утверждая, что она «слишком толстая» и не способна зачать и выносить ребенка.

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