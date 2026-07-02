Мужчина расправился с женой из-за лишнего веса

В Индии мужчина убил жену из-за ее лишнего веса

В индийской деревне Ханаши мужчина унижал супругу из-за лишнего веса и в итоге убил ее. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, пара поженилась в 2024 году. Сначала у них не было конфликтов, однако позже отношения супругов резко ухудшились.

Муж и его семья требовала у женщины дополнительного приданого. Помимо этого, мужчина унижал и оскорблял жену из-за ее веса, утверждая, что она «слишком толстая» и не способна зачать и выносить ребенка.

Согласно версии следствия, после очередной ссоры супруг напал на женщину и начал ее душить. Ее родственники заподозрили неладное после того, как женщина перестала выходить на связь, и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали, ведется следствие.

Ранее в Индии молодая жена отказалась заходить в комнату мужа сразу после свадьбы. Девушка по имени Митхилеш Кумари заявила, что ее заставили выйти замуж против воли, применив силу, и что она любит другого человека.