10:11, 3 марта 2026

Молодая жена потребовала развода сразу после свадьбы

В Индии молодая жена потребовала развод через несколько часов после свадьбы
В Индии молодая жена отказалась заходить в комнату мужа сразу после свадьбы. Об этом сообщает NDTV.

Девушка по имени Митхилеш Кумари заявила, что ее заставили выйти замуж против воли, применив силу, и что она любит другого человека. Уже через несколько часов после торжественной церемонии она заявила родственникам, что не намерена жить с супругом и потребовала немедленного развода. Муж Кумари, Дхарам Сингх Кушваха посетовал, что, если бы девушка отказалась раньше, обе семьи избежали бы позора.

Поскольку уговоры не помогли, родственники отправились в полицейский участок. Правоохранители попытались примирить пару, но молодая жена была непреклонна. В итоге стороны пришли к соглашению о разводе прямо в участке, и женщина уехала домой к родителям.

Ранее сообщалось, что жительница штата Раджастхан, Индия, Анджали организовала расправу над мужем спустя три месяца после свадьбы. Она подговорила любовника и его друзей притвориться грабителями и напасть на мужчину.

