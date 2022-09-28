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ФСБ возбудила дело из-за повреждения газопроводов «Северных потоков»

ФСБ России возбудило уголовное дело по факту повреждения газопроводов «Северных потоков»
Начало событий в новости Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело по факту повреждения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Расследование ведется по статье 361 УК РФ («Акт международного терроризма»). Предварительное расследование начато по материалам Генпрокуратуры России.

По данным надзорного ведомства, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм были повреждены российские газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря. России причинен существенный экономический ущерб, отметили в Генпрокуратуре. Там указали на наличие признаков преступления.

Ранее 28 сентября сообщалось о данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, который показал, что вертолет ВВС США был замечен в районе места пролегания газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в ночь накануне аварии.

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Любовь Ширижик
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