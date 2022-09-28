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В Германии допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда

Службы безопасности ФРГ допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более не пригодны для использования и будут закрыты навсегда, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.

Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности. Отмечается, что МИД Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия аварий. Федеральной полиции поручили усилить контроль над территориальными водами ФРГ и внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры.

Кроме того, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. По данным газеты, в правительстве обеспокоены безопасностью строящихся терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

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Службы безопасности и Федеральная разведывательная служба (БНД) считают, что взрывы на газопроводах представляют собой «акт саботажа». БНД в настоящее время исследует спутниковые снимки и определяет движение кораблей в преддверии взрывов. Одно из предположений немецких властей состоит в том, что водолазы могли заложить взрывчатку в две трубы «Северного потока-1» и одну из двух труб «Северного потока-2».

В ходе расследования инцидента Германия намерена сотрудничать с датскими и шведскими властями, но провести осмотр повреждений на глубине 70-80 метров очень сложно, отмечает Tagesspiegel. Датская сторона заявила, что может осмотреть трубы в море только через одну или две недели из соображений безопасности.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что Европа обеспечит себя стабильными поставками газа зимой даже без «Северного потока». По его словам, после аварии на этом и других газопроводах, идущих из России, апокалиптического сценария «все замерзают» в ЕС не будет.

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Мария Грушко
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