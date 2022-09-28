В Германии допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда

Службы безопасности ФРГ допустили закрытие поврежденных ниток «Северных потоков» навсегда

Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки трубопровода «Северный поток», на которых произошла авария, и весь газопровод «Северный поток-2» более не пригодны для использования и будут закрыты навсегда, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.

Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности. Отмечается, что МИД Германии, несколько других федеральных министерств и ведомство федерального канцлера обсуждают последствия аварий. Федеральной полиции поручили усилить контроль над территориальными водами ФРГ и внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры.

Кроме того, федеральные земли должны усилить охрану прибрежных районов на Северном и Балтийском морях. По данным газеты, в правительстве обеспокоены безопасностью строящихся терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), а также подводных и телекоммуникационных кабелей.

Службы безопасности и Федеральная разведывательная служба (БНД) считают, что взрывы на газопроводах представляют собой «акт саботажа». БНД в настоящее время исследует спутниковые снимки и определяет движение кораблей в преддверии взрывов. Одно из предположений немецких властей состоит в том, что водолазы могли заложить взрывчатку в две трубы «Северного потока-1» и одну из двух труб «Северного потока-2».

В ходе расследования инцидента Германия намерена сотрудничать с датскими и шведскими властями, но провести осмотр повреждений на глубине 70-80 метров очень сложно, отмечает Tagesspiegel. Датская сторона заявила, что может осмотреть трубы в море только через одну или две недели из соображений безопасности.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что Европа обеспечит себя стабильными поставками газа зимой даже без «Северного потока». По его словам, после аварии на этом и других газопроводах, идущих из России, апокалиптического сценария «все замерзают» в ЕС не будет.