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Европе предсказали стабильные поставки газа зимой без «Северных потоков»

Эксперт из Института энергетики и финансов: ЕС не замерзнет без «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в разговоре с News.ru предсказал Европе стабильные поставки газа зимой даже без «Северного потока». По его словам, после аварии на этом и других газопроводах, идущих из России, апокалиптического сценария «все замерзают» в ЕС не будет.

«Европа может справиться с обеспечением поставок гражданам. Да, часть людей не сможет оплатить счета, но они обращаются за субсидиями или переезжают в места совместного проживания и поэтому смогут пережить зиму. Тем более они копили газ в подземных хранилищах и теперь будут просто сокращать потребление», — заявил эксперт.

При этом Кондратьев допустил закрытие части энергоемких производств в регионе. К примеру, алюминиевые и нефтехимические заводы могут уйти из Европы в другие страны, где цены на газ более привлекательные. Это, в свою очередь, ударит по фармацевтическим и машиностроительным предприятиям, которые лишатся поставщиков сырья и материалов.

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По словам специалиста, ремонт «Северных потоков» продлится минимум полтора-два года и может обойтись в десятки миллионов долларов. «Здесь важно, к каким результатам придет расследование. Если это теракт, то можно постараться установить виновника инцидента. И тут "Газпром" может рассчитывать на требование возмещения убытков. Если же эта авария связана с эксплуатацией газопровода, это будет означать расходы в десятки миллионов долларов, которые могут лечь на операторов этих газопроводов — Nord Stream и Nord Stream 2», — объяснил Кондратьев.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Позднее Датское энергетическое управление подтвердило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия. Шведский сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва. Один взрыв произошел ночью, а другой — вечером понедельника.

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Мария Грушко
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