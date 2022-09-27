Стало известно о «большой дыре» в «Северном потоке»

Датское энергетическое управление: в «Северном потоке» не трещина, а большая дыра

Утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра». Об этом пишет газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление.

«Мы обеспокоены тем, что там произошло», — заявили в агентстве. Повреждения велики, добавили в ведомстве. В ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Позже стало известно, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм. К вечеру 26 сентября падение давления было зафиксировано в «Северном потоке-1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нарушения в трубе «Северного потока» беспрецедентной ситуацией. Он считает, что нельзя исключать варианта с диверсией.

На устранение разрушений на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут потребоваться годы работы, сказал международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. По его словам, сложно говорить о сроках, так как пока не ясен масштаб проблемы. Более того, Россия не располагает необходимой техникой для ремонта.