В России оценили масштаб проблем из-за разрушений на «Северных потоках»

Аналитик Демидов: ЕС не сможет купить газ у России из-за разрушений на газопроводах

На устранение разрушений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могут потребоваться годы работы. Это делает невозможным обращение Евросоюза к России с просьбой о дополнительных поставках, данную тему можно считать закрытой на долгий срок, заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Масштаб проблем из-за неполадок на газопроводах он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

В ночь на 26 сентября упало давление в газопроводе «Северный поток-2». Позже стало известно, что потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. К вечеру 26 сентября падение давления было зафиксировано в «Северном потоке-1». Предполагается, что утечки могли произойти из-за диверсии.

«Утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" не отразятся на ситуации с газом в ЕС, так как оба проекта не поставляли газ. Но в случае неремонтопригодности в короткие сроки, эти трубопроводы не смогут поставлять газ в Германию в 2022 году», — объяснил аналитик.

По словам Демидова, сложно говорить о сроках ремонта, так как пока не ясен масштаб проблемы. Более того, Россия не располагает необходимой техникой для ремонта.

«В текущей ситуации ни один из западных подрядчиков не согласиться работать на этих проектах. В любом случае, ремонт — это месяцы или годы работы. Диверсия должна рассматриваться как версия, поскольку на Западе все чаще стали появляться заявления, что "Северный поток-2" нужно демонтировать. Теперь эта проблема решена, и ЕС в сложный момент не сможет обратиться к России. Переговоры с ЕС по газу можно считать закрытыми на длительный срок», — заключил Демидов.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.