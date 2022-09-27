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Объявлено о беспрецедентных разрушениях на «Северном потоке»

Nord Stream AG объявила о беспрецедентных разрушениях на «Северном потоке»

Фото: Michael Probst / AP

Одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море — беспрецедентно, объявил оператор «Северного потока», компания Nord Stream AG. Сообщение цитирует «Интерфакс».

В заявлении указывается, что все инциденты произошли в один и тот же день. «Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — подчеркнули в компании.

В ночь на 26 сентября упало давление в газопроводе «Северный поток-2». Позднее стало известно, что потенциальная утечка газа из морского газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм. К вечеру 26 сентября падение давления было зафиксировано в «Северном потоке-1».

К ночи Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обоих нитках. По данным немецких СМИ, не исключена диверсия.

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Платон Щукин
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