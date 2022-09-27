В Кремле отреагировали на беспрецедентные разрушения на «Северном потоке»

Песков назвал нарушения в трубе «Северного потока» беспрецедентной ситуацией

Нарушения в трубе «Северного потока» — это беспрецедентная ситуация, и Кремль чрезвычайно этим обеспокоен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

Песков сообщил, что ЧП потребовало срочного разбирательства. Он уточнил, что значительно упало давление на объекте. «Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — отметил официальный представитель Кремля.

В Кремле также ответили на вопрос о возможной диверсии на нитках« Северного потока». Как сказал пресс-секретарь российского президента, сейчас нельзя исключать ни одного варианта. В целом новости о ЧП на нитках газопровода назвали очень тревожными.

Ранее во вторник, 27 сентября, оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях. На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. Немецкая газета Tagesspiegel также сообщила, что подобного рода авария на объекте произошла из-за целенаправленных действий. Уже начато расследование.

О первых выявленных инцидентах с «Северным потоком», стало известно еще в понедельник, 26 сентября. В тот момент давление уже упало в газопроводе «Северный поток-2». Было известно, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании уточнило данные и также призвало корабли обходить район инцидента. При этом позднее Nord Stream AG сообщила, что давление снизилось на обеих нитках.