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В Кремле заговорили о диверсии на нитках «Северного потока»

Песков не исключил, что разрушения на нитках «Северного потока» могли быть из-за диверсии

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress

В Кремле ответили на вопрос о возможной диверсии на нитках« Северного потока». Как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Его слова приводит РИА Новости.

В целом новости о ЧП на нитках газопровода назвали очень тревожными, поскольку речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.

Ранее Дания обнаружила новые утечки вблизи «Северного потока». Они опасны для судоходства, в пятикилометровую зону от этих мест не пускают корабли.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях. Сроки восстановления работы трех ниток на данный момент оценить невозможно. Немецкая газета Tagesspiegel допустила, что это произошло в результате целенаправленных действия. Начато расследование.

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Платон Щукин
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