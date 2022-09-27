Дания обнаружила новые утечки вблизи «Северного потока»

В акватории Дании обнаружили новые утечки газа вблизи «Северного потока»

В акватории Дании обнаружили утечки газа, пока речь идет о двух случаях. Как сообщило морское управление, на которое ссылается РБК, это случилось вблизи газопровода «Северный поток» к северо-востоку от острова Борнхольм.

В предупреждении ведомства подчеркивается, что эти утечки опасны для судоходства, в пятикилометровую зону от этих мест не пускают корабли.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обеих нитках «Северного потока». Немецкая газета Tagesspiegel допустила, что это произошло в результате целенаправленных действия. Начато расследование причин инцидента.

Позднее оператор трубопровода Nord Stream AG объявил, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения уже назвали беспрецедентными.

