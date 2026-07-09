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00:25, 9 июля 2026Мир

Европейская страна пообещала России безвизовый режим

Попович: Сербия сохранит безвизовый режим для россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сербия не станет вводить визовый режим для граждан России. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович в интервью ТАСС.

По его словам, народ Сербии очень любит российских туристов. «Ваши туристы только за первое полугодие 2026 года вышли на первое место и по количеству посещений Сербии. Так что никаких визовых ограничений не будет», — заверил Попович.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще выбирать Сербию как самостоятельный вариант для путешествия, перестав воспринимать ее как вынужденную альтернативу другим европейским государствам. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что это направление привлекает туристов доступностью прямых рейсов и безвизовым въездом.

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