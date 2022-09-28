В Кремле рассказали об убытках России от аварий на «Северных потоках»
Россия несет убытки от аварий на «Северных потоках», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
Газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов России, отметил он. Заявления о том, что Россия саботировала аварию на «Северных потоках» Песков назвал абсурдными. «Это большая проблема для нас. Обе нитки „Северного потока“ заполнены газом, все системы готовы к прокачке», — отметил он.
«Газпром» как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации, считает официальный представитель Кремля.
Ранее власти России заявили о готовности рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках» в случае, если такие обращения поступят.
26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. В районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва.