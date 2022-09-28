В Кремле рассказали об убытках России от аварий на «Северных потоках»

Песков: Россия несет убытки от аварий на «Северных потоках»

Россия несет убытки от аварий на «Северных потоках», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

Газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов России, отметил он. Заявления о том, что Россия саботировала аварию на «Северных потоках» Песков назвал абсурдными. «Это большая проблема для нас. Обе нитки „Северного потока“ заполнены газом, все системы готовы к прокачке», — отметил он.

«Газпром» как собственник должен принимать участие в расследовании ситуации, считает официальный представитель Кремля.

Ранее власти России заявили о готовности рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках» в случае, если такие обращения поступят.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. В районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва.