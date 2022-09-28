Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия заявила о готовности расследовать аварии на «Северных потоках»

МИД: Россия рассмотрит обращения о совместном расследовании аварии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Власти России заявили о готовности рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках» в случае, если такие обращения поступят. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России с европейских странами в расследовании инцидентов на газопроводе «Северный поток».

Ранее 27 сентября оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG заявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море зафиксированы разрушения, возникшие в одно и то же время. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России
Женщины из Казахстана нашли выгоду от массового потока мужчин из России
Звезда 90-х показала фигуру в купальнике
Производителям продуктов разрешат задерживать поставки без штрафов
В Госдуме анонсировали внеплановое заседание
Зрители увидели новый маникюр блогерши и посоветовали ей вызвать полицию
Описаны характеристики российской атомной подводной лодки проекта 885М «Ясень»
Россия начнет продавать газ талибам
Определены города России с самыми дорогими квартирами в аренду
Минобороны показало учения мобилизованных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.