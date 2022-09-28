Россия заявила о готовности расследовать аварии на «Северных потоках»

МИД: Россия рассмотрит обращения о совместном расследовании аварии на «Северных потоках»

Власти России заявили о готовности рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках» в случае, если такие обращения поступят. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве России с европейских странами в расследовании инцидентов на газопроводе «Северный поток».

Ранее 27 сентября оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG заявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море зафиксированы разрушения, возникшие в одно и то же время. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.