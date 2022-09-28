Еврокомиссия призвала расследовать инцидент с «Северными потоками»

Глава ЕК фон дер Ляйен пригрозила ответными мерами после утечек на «Северных потоках»

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости расследования утечек на «Северных потоках». Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Первостепенное значение имеет расследование инцидента, получение полной ясности о событиях и о причинах», — говорится в сообщении. Глава ЕК также пригрозила, что любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры приведет к самым решительным ответным мерам.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что обсудила «акт саботажа» с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал аварию на газопроводе «Северный поток» саботажем. Моравецкий добавил, что открытие Baltic Pipe, проложенного между Норвегий и Польшей через Данию, сможет «усилить энергетическую независимость Европы» и назвал это мерой, которая избавит Евросоюз (ЕС) от негативных последствий таких аварий.

27 сентября компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.