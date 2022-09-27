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В Польше оценили нарушение работы российского газопровода

Премьер Польши Моравецкий назвал аварию на газопроводе «Северный поток» саботажем
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Francois Mori / AP

Нарушение работы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» является актом саботажа. Так аварию оценил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время открытия европейского газопровода Baltic Pipe, сообщает ТАСС

«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно, что это акт саботажа», — заявил политик.

Моравецкий добавил, что открытие Baltic Pipe, проложенного между Норвегий и Польшей через Данию, сможет «усилить энергетическую независимость Европы» и назвал это мерой, которая избавит Евросоюз (ЕС) от негативных последствий таких аварий.

Ранее компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены разрушения, возникшие в одно и то же время. Морское управление Швеции подтвердило, что одна из утечек произошла на ее территории.

Причиной инцидентов, как утверждает немецкая газета Tagesspiegel, могла стать целенаправленная диверсия. По данным источников издания, расследование уже началось, в нем участвуют федеральные органы безопасности ФРГ.

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Виктория Кондратьева
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