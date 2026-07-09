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00:20, 9 июля 2026Мир

США расширили масштаб ударов по Ирану

Axios: США расширили масштаб ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне», — отметил обозреватель.

Он уточнил, что цели включают, среди прочего, береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Атаки на Иран начались 7 июня. CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

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